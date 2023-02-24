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Haberler İş-Yaşam

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 18 Şubat ile biten haftada 192 bine gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

Giriş: 24.02.2023 - 08:13 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü
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AA

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 18 Şubat ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 3 bin kişi azalarak 192 bine düştü.

Piyasa beklentilerinin altında kalan işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 200 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 194 binden 195 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları ise bir önceki haftaya kıyasla 1.500 kişi artarak 191 bin 250'ye çıktı.

Süregelen işsizlik başvuruları da 11 Şubat ile biten haftada 37 bin kişi azalarak 1 milyon 654 bine geriledi.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verilerin ülkede iş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gösterdiğini, bu durumun işverenleri yeni personel bulmak veya mevcut personeli elde tutmak için ücretleri artırmaya zorlayabileceğini, bunun da enflasyonist baskıyı daha da artırabileceğini belirtti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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