ABD'de işsizlik maaşı başvuruları dip yaptı

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ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 28 Ağustos ile biten haftada 340 bine inerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yoğun şekilde hissedildiği 14 Mart 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 28 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 14 bin kişi azadı. İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 353 binden 354 bine revize edildi