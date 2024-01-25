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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi aştı - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi aştı

        ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 20 Ocak ile biten haftada 214 bine yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 17:20 Güncelleme: 25.01.2024 - 17:20
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        ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi aştı
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        ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

        Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 20 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 25 bin kişi artarak 214 bine yükseldi.

        Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen başvuru sayısının bu dönemde 200 bin olacağı öngörülüyordu.

        İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi de yukarı yönlü revize edilerek 187 binden 189 bine çıkarıldı.

        Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da bir önceki haftaya kıyasla 202 bin 250'ye geriledi

        Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 13 Ocak ile biten haftada 27 bin kişi artarak 1 milyon 833 bine ulaştı.

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