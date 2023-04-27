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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında geldi 

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 22 Nisan ile biten haftada 230 bine düşerek beklentilerin altında gerçekleşti

Giriş: 27.04.2023 - 17:00 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında geldi 
AA

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 22 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 16 bin kişi azalarak 230 bine indi.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 248 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 245 binden 246 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi azalarak 236 bine geriledi.

Süregelen işsizlik başvuruları da 15 Nisan ile biten haftada 3 bin kişilik azalışla 1 milyon 858 bine düştü.

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