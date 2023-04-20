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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Nisan ile biten haftada 245 bine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti

Giriş: 20.04.2023 - 16:55 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı
AA

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 15 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 5 bin kişi artarak 245 bine yükseldi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 240 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 239 binden 240 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 500 kişi azalarak 239 bin 750'ye geriledi.

Süregelen işsizlik başvuruları da 8 Nisan ile biten haftada 61 bin kişilik artışla 1 milyon 865 bine çıktı.

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