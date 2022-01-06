ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

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ABD Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre haftalık işsizlik maaşı başvuruları 2021’in son haftasında 7 bin artışla 207 bine yükseldi. Beklenti 195 bindi.

Başvurular, artışa rağmen 50 yılın en düşük seviyesinde kalmaya devam etti.

Devam eden başvurular 25 Aralık’ta sona eren haftada 1,75 milyona yükselirken 4 haftalık ortalama başvurular da 204 bin 500’e yükseldi.

ABD istihdam piyasası iyileşirken yarın açıklanacak Aralık tarım dışı istihdam verisinin de 433 bin artması bekleniyor. Dün açıklanan özel sektör istihdamında 7 ayın en büyük artışı kaydedilmişti.