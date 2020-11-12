ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları son yedi ayın en düşük seviyesine düşerek 7 Kasım ile biten haftada 709.000 seviyesinde gerçekleşti.

Reuters anketine katılan ekonomistler 735,000 kişinin işsizlik maaş başvurusunda bulunacağını tahmin ediyorlardı.

Bir önceki hafta açıklanan işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 757.000 olmuştu.