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Haberler İş-Yaşam

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 2 ayın en düşük seviyesinde

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 10 Aralık ile biten haftada 211 bine inerek 2 ayın en düşük seviyesine geriledi

Giriş: 15.12.2022 - 17:44 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 2 ayın en düşük seviyesinde
AA

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 10 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 20 bin kişi azalarak 211 bine düştü.

Piyasa beklentilerinin üzerinde azalış göstererek eylül sonundan bu yana en düşük seviyeye gerileyen işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 230 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi ise 230 binden 231 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 3 bin azalarak 227 bin 250'ye geriledi.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 3 Aralık ile biten haftada 1.000 kişi artarak 1 milyon 671 bin seviyesine çıktı.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki düşüşü, ekonominin zayıfladığı bir dönemde iş gücü piyasasındaki dayanıklılığın bir başka işareti olarak yorumladı.

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