ABD'de işsizlik başvuruları beklentinin altında

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 28 Kasım ile biten haftada beklentilerin altında kalarak 712,000 seviyesine indi. Beklenti 775 bindi

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre bir önceki hafta 787,000 kişi işsizlik maaşına başvurmuştu