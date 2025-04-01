ABD'de inşaat harcamaları şubatta beklentileri aştı

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsim etkisinden arındırılmış inşaat harcamaları, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 artışla 2 trilyon 195 milyar dolar oldu.

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Piyasa beklentisi inşaat harcamalarının bu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi.

İnşaat harcamaları, ocakta yüzde 0,5 azalışla 2 trilyon 179 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Kamu inşaat harcamaları şubatta yüzde 0,2, özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,9 arttı.

İnşaat harcamaları, şubatta yıllık bazda ise yüzde 2,9 artış kaydetti.