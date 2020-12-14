ABD'de Kovid-19'a karşı aşılama başladı. Aşıda öncelik sağlık çalışanlarına verilecek.
New York'ta yoğun bakımda çalışan hemşire Sandra Lindsay, canlı yayında Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısını yaptıran ilk kişi oldu.
Aşı yapılırken canlı yayına New York Valisi Andrew Cuomo da video konferansla katıldı.
'SANCILI BİR DÖNEMİN SONUNUN BAŞLANGICI OLUR'
Lindsay, aşı olduktan sonra, "Bugün umutluyum, rahatladım. İyileşeceğimizi hissediyorum. Umarım aşı, ülkemizde çok sancılı bir dönemin sonunun başlangıcı olur" ifadesini kullandı.
Halka aşının güvenli olduğunu aşılamak istediğini belirten Lindsay, salgına son vermek için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.
Lindsay, tünelin sonunda ışık göründüğüne işaret ederek, maske takmaya ve sosyal mesafeye özen göstermeye devam edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
TRUMP'TAN TEBRİK
ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından, "İlk aşı yapıldı. Tebrikler ABD. Tebrikler dünya" açıklamasını yaptı.
New York Valisi Cuomo da "Tarihi gün. İlk New Yorklu, ön saflarda çalışan hemşire Sandra Lindsay aşı oldu. İyileşme kapıda. Teşekkürler Sandra" paylaşımında bulundu.
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