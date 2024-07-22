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        Haberler Dünya ABD'de iklim kirliliğini azaltmaya yönelik projelere 4,3 milyar dolarlık hibe | Dış Haberler

        ABD'de iklim kirliliğini azaltmaya yönelik projelere 4,3 milyar dolarlık hibe

        ABD Çevre Koruma Ajansı iklim kriziyle mücadele, hava kirliliğini azaltma, çevresel adaleti geliştirme ve Amerika'nın temiz enerjiye geçişini hızlandırma için 30 eyalette seçilen 25 projenin finanse edileceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 22:48 Güncelleme: 22.07.2024 - 22:48
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        İklim projelerine devasa hibe
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        ABD Çevre Koruma Ajansı, 30 eyalette iklim kirliliğini azaltmaya yönelik projeleri finanse etmek amacıyla 4,3 milyar dolar hibe sağlanacağını duyurdu.

        Kurumdan yapılan açıklamada, 30 eyalette seçilen 25 projenin finanse edileceği kaydedildi.

        Açıklamada, iklim kriziyle mücadele, hava kirliliğini azaltma, çevresel adaleti geliştirme ve Amerika'nın temiz enerjiye geçişini hızlandırma odaklı çözümleri uygulamak amacıyla 4,3 milyar doların üzerinde hibe sağlanacağı belirtildi.

        Fonların tüm yasal ve idari gereklilikler yerine getirildikten sonra bu yılın ilerleyen dönemlerinde dağıtılmasının planlandığı aktarılan açıklamada, projelerle sera gazı kirliliğinin 2050 yılına kadar 971 milyon metrik ton karbondioksit eşdeğeri azaltılmasının öngörüldüğü bildirildi.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #İklim
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