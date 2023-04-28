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ABD'de iki askeri helikopterin havada çarpışması sonucu 3 asker öldü

ABD'nin Alaska eyaletinde, iki askeri helikopterin havada çarpışması sonucu 3 askerin öldüğü, 1 askerin yaralandığı bildirildi.

Giriş: 28.04.2023 - 18:47 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'de iki askeri helikopterin havada çarpışması sonucu 3 asker öldü
AA

ABD Ordusu 11. Hava İndirme Tümeninden yapılan yazılı açıklamada, kazanın, iki AH-64 Apaçi tipi helikopterin, eğitim uçuşundan döndüğü sırada gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

Healy bölgesinde meydana gelen kazada, askerlerden ikisinin olay yerinde, üçüncüsünün ise hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybettiği belirtildi.

Kazadan yaralı kurtulan askerin ise Fairbanks Memorial Hastanesi'nde tedavi altına alındığı kaydedildi.

11. Hava İndirme Tümeni Komutanı Tümgeneral Brian Eifler, "Bu, askerlerin aileleri, asker arkadaşları ve tümen için inanılmaz bir kayıp." ifadesini kullandı.

Eifler, aile yakınlarına destek için "ordunun tüm kaynaklarının seferber edileceğini" aktardı.

Fotoğraf: AP

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