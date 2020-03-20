20 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Geçtiğimiz günlerde çıkan bir rapora göre, koronavirüs salgını sebebiyle ABD'nin Washington eyaletinde bulunan Seattle şehri yakınlarındaki bir huzurevinde 35 kişinin hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Raporda, koronavirüs semptomları bulunan bazı personellerin çalışmaya devam etmesi sonucu, bakımevindeki kişilere virüsü bulaştırdığı söylendi.
Bakımevinin, koronavirüs salgının ABD merkez üssü olan Washington'un kuzeybatı eyaletindeki ölümlerin yarısının fazlasından sorumlu olduğu belirtildi.
Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC) bölgedeki evleri ziyaret ettikten sonra, koronavirüs semptomları bulunan birden fazla çalışanın huzurevi sakinlerine virüsü bulaştırmış olabileceğini ifade etti.
Yetkililer, kişisel koruyucu ekipmanları eksik olan çalışanların zaten yaygın olan yeni koronavirüsün bulaşmasını etkilediğini söyledi.
HUZUREVİNDE 130'A YAKIN KİŞİ YAŞIYOR
Kirkland'da bulunan Yaşam Bakım Merkezi'nin 130 kadar sakini bulunuyor. Yaşam Bakım Merkezi, akut bakıma muhtaç olanları tedavi ediyor. Birçok hastada hipertansiyon, kalp ve böbrek hastalığı, diyabet ve obezite gibi altta yatan durumlar olduğu belirtiliyor.
Bakımevindeki tehlikeyi vurgulayan raporda, "semptomatik personeli belirleme ve bakımevi sakinlerinden uzak tutma" ve "şefkatli bakım durumları dışında ziyaretleri kısıtlama" gibi "kritik" eylem önerileri yapıldı.
Halen içeride olan bakımevi sakinlerinin ise yakınlarıyla telefonla ya da binanın camına çıkarak iletişim kurulabileceği söylenerek, ziyaret yasağı uygulandığı ifade edildi.
Yaşam Bakım Merkezi sözcüsü Tim Killian, daha önce Washington Post'a şunları söyledi: "Her şeyin mükemmel bir şekilde yapıldığını söyleyemem, ancak normal çalışma prosedürü içinde yapıldığını söyleyebilirim"
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