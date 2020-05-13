ABD'de "Hızlı normalleşme daha fazla ölüm ve acıya neden olabilir" endişesi

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün üyesi de olan Fauci, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Başkanı Stephen Hahn, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield ve ABD Sağlık Bakan Yardımcısı Doktor Brett Giroir, Senato Sağlık, Eğitim, İşgücü ve Emeklilik Komitesince düzenlenen oturumda soruları yanıtladı.
Bazı senatörlerin ülke genelinde yapılan test sayısının etkileyici ancak normale dönmek için yeterli olmadığını vurguladığı oturumun açılışında, içinde Cumhuriyetçiler'in de olduğu bazı senatörlerin ise Başkan Donald Trump yönetiminin salgınla mücadelesine yönelik eleştirilerde bulunması dikkati çekti.
Kovid-19 salgını konusunda Başkan Donald Trump ile herhangi bir tartışma yaşayıp yaşamadığı sorusuna cevap veren Fauci, şimdiye kadar herhangi bir tartışma yaşamadığını söyledi. Fauci, Trump'ın, kendisi ve Görev Gücü'nün verdiği bilimsel delillere dayalı tavsiyelere saygı duyduğunu belirtti.
- "Halk ölüm ve acılarla tekrar yüzleşebilir"
Fauci, Kovid-19 aşısının bulunmasının ne kadar süreceğine yönelik bir soruya, bunun uzun bir zaman almayacağını ve beklenilenden daha kısa sürede bulunacağına inandığını ifade etti.
Bununla birlikte ABD genelinde hayatın normale dönmesi ve öğrencilerin okullarda eğitim hayatına devam etmesi gibi planlar için henüz erken olduğuna değinen Fauci, mücadele kapsamında alınan tedbirlerin aynı şekilde devam etmesi gerektiğini vurguladı.
Fauci, şu şöyle konuştu:
"Bazı bölgeler, şehirler veya eyaletler salgına etkili ve verimli bir şekilde yanıt verebilme kabiliyetine sahip olmadan kendilerine dağıtılan tedbir yönetmelikleri görmezden gelerek normale dönerse, korkarım ki azalmaya başlayan salgın ani yükseliş gösterecektir. Bu durumda halk ölüm ve acılarla tekrar yüzleşebilir."
- Ölüm sayısı daha fazla
ABD genelinde şu an 80 bin civarında olan Kovid-19 ile ilişkili ölüm oranınında eksiklik olduğunu belirten Fauci, "Birçoğumuz Kovid-19 virüsünden ölenlerin sayısının belirtilen resmi rakamdan daha fazla olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Diğer yandan Kovid-19 aşısının düşük gelirli ABD vatandaşları tarafından da karşılanıp karşılanamayacağı yönündeki soruya cevap vermekten kaçınan Hahn ve Giroir'ın, cevap vermek için Beyaz Saray ile görüşmeleri gerektiğini söylemeleri dikkati çekti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!