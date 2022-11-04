ABD'de 10 kişiden 9'u artan siyasi şiddetten endişeli

ABD'de yapılan bir anket, ülkedeki her 10 kişiden yaklaşık 9'unun siyasi motivasyonlu artan şiddet olaylarından endişe duyduğunu ortaya koydu.
Washington Post-ABC Haber tarafından gerçekleştirilen ankette, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşine yapılan saldırı sonrası ve haftaya yapılacak ara seçimler öncesi ülkedeki siyasi şiddet kaygısına dikkat çekildi.
Ankette, "Ülkedeki partizanlığın, siyasi güdümlü şiddet riskini arttırmasından ne kadar endişe ediyorsunuz?" şeklindeki soruya katılımcıların yüzde 88'i "çok endişeli" veya "kısmen endişeli" şeklinde görüş belirtti.
Partili bazında ise Demokratların yüzde 95'i siyasi şiddetin artmasından "çok" veya "kısmen" endişeli olduğunu kaydederken, Cumhuriyetçilerin aynı soruya yönelik oranı ise yüzde 87 olarak kayıtlara yansıdı.
Katılımcıların yüzde 31'i ülkedeki siyasi şiddet konusunda Cumhuriyetçi Partiyi sorumlu tutarken, yüzde 25'i de Demokrat Partiye işaret etti. Yüzde 32'lik kesim ise her iki partinin de sorumlu olduğunu kaydetti.
Söz konusu anket, ülkede siyasi şiddet konusunda tartışmaları tekrar alevlendiren, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi'ye geçen hafta yapılan saldırıdan sonra gerçekleştirildi.
28 Ekim'de zanlı David DePape, Pelosi'nin San Francisco'da bulunan evine girerek eşi Paul Pelosi'yi kafasına çekiçle vurarak ağır yaralamıştı.
DePape'nin saldırı sırasında, "Pelosi nerede?" diye bağırdığı ve Paul Pelosi'yi bağlamaya çalışarak "Şimdi Nancy'i bekliyoruz" dediği aktarılmıştı.
Gözaltına alınan 42 yaşındaki DePape hakkında, ABD devlet görevlisini hedef aldığı için 20 yıl, eşine yönelik saldırı için de 30 yıla kadar hapis cezası istenirken, Paul Pelosi de, dün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmişti.
30 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Washington Post-ABC anketine ülke genelinden rastgele seçilen 1005 yetişkin katıldı.
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