ABD'de havalimanlarında kullanılan yüz tarama teknolojisine yönelik dava açıldı

13 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ACLU Ulusal Güvenlik Projesi avukatı Ashley Gorski, havalimanlarında gizli şekilde yüz tanıma sistemleri kullanan İç Güvenlik Bakanlığı (DHS),Gümrük ve Sınır Koruma (CBP),Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) ve Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) kurumlarını kayıtlarla ilgili bilgileri paylaşmaları için mahkemeye verdiklerini belirtti.
İlgili kurumların söz konusu teknolojinin nasıl ve hangi amaçla kullanıldığına dair bilgi paylaşmadığına dikkati çeken Gorski, "Halkın, hükümetin yüz tanımayı ne zaman, nerede ve nasıl kullandığını ve varsa korunma önlemlerinin neler olduğunu bilme hakkı var." ifadelerini kullandı.
Gorski, kanunların belirlediği çerçevede ilgili kayıtlara ulaşmak için talepte bulunduklarını ancak cevap alamadıklarını belirterek, "Bu düzensiz gözetim teknolojisi, özgür toplumumuzu temelden değiştirmekle tehdit ediyor, bu uygulamanın acil bir demokratik gözetime ihtiyacı var." dedi.
DHS'nin 2017'den beri en az 17 havalimanında bulunan yüz tanıma teknolojisini kullanarak 20 milyondan fazla insanın ülkeye giriş çıkışlarını takip ettiği belirtilirken, CBP'nin 2021 yılına kadar bu oranı yolcuların yüzde 97'sini kapsayacak şekilde genişletmeyi istediği kaydedildi.
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