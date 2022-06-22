ABD'de havada panik dolu anlar: Uçak alev aldı, yaralılar var

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Miami-Dade Havacılık Departmanı sözcüsü Greg Chin, Associated Press'e yaptığı açıklamada, yangının Dominik Cumhuriyeti'nden gelen bir Red Air uçağındaki iniş takımının çökmesi sonucu gerçekleştiğini söyledi.

MD-82 jet uçağında 126 kişinin bulunduğu ve yangın sonucunda üçünün hafif yaralanmalar nedeniyle tedavisi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Havaalanı yetkilileri Salı akşamı pistin bir kısmının kapalı olması nedeniyle bazı uçuşlarda gecikmeler yaşanacağını açıkladı. Açıklamada yangının nedeninin uçağın burnundaki ön iniş takımlarının çökmesi gibi göründüğü ve incelemelerin devam ettiği belirtildi.

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, yangını araştırmak için bir ekibin Çarşamba günü havaalanına geleceğini bildirdi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.