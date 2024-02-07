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        Haberler Ekonomi Para ABD'de hanehalkı borcu 17.5 trilyon dolar - Para Haberleri

        ABD'de hanehalkı borcu 17.5 trilyon dolar

        ABD'de hanehalkı borcu, 2023'ün son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 artarak 17.5 trilyon dolara yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 12:58 Güncelleme: 07.02.2024 - 12:58
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        ABD'de hanehalkı borcu 17.5 trilyon dolar
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        Fed'in New York şubesi tarafından hazırlanan geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin Hanehalkı Borcu ve Kredi Raporu yayımlandı.

        Rapora göre, Amerikalıların borcu, 2023'ün son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,2 artarak 17,5 trilyon dolara ulaştı.

        Söz konusu hanehalkı borcu, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 212 milyar dolarlık artış gösterirken, yıllık bazda 604 milyar dolarlık yükseliş kaydetti.

        Amerikalıların hanehalkı borcunda en yüksek payı konut kredileri almaya devam ederken, söz konusu borç kalemi geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 112 milyar dolar artarak 12,25 trilyon dolara çıktı. Konut kredileri kaynaklı borçlar 2023'te bir önceki yıla göre de 329 milyar dolarlık artış gösterdi.

        Geçen yıl sonu itibarıyla ABD'lilerin en çok borçlandığı diğer kalemler ise 1 trilyon 607 milyar dolarla otomobil kredileri, 1 trilyon 601 milyar dolarla öğrenci kredileri ve 1 trilyon 129 milyar dolarla kredi kartları olarak sıralandı.

        Kredi kartı borçları geçen yıl sonu itibarıyla bir önceki yıla göre 143 milyar dolarlık yükseliş gösterdi. Otomobil kredileri kaynaklı borçlar 2023'te bir önceki yıla kıyasla 55 milyar dolar, öğrenci kredileri kaynaklı borçlar 6 milyar dolar artış kaydetti.

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