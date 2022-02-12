ABD'de halk seçimlere güvenmiyor

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CNN tarafından yapılan ankete katılanların yüzde 50'si, seçim sonuçlarının değiştirilebileceğine inandığını söyledi.

Demokratların yüzde 56'sı, Cumhuriyetçilerin ise yüzde 48'i seçim sonuçlarının tersine çevrilme ihtimali olduğunu düşünürken, ankete katılanların yüzde 56'sı seçimlere güveninin azaldığını ve sonuçlara güvenmediğini belirtti.

Demokratların yüzde 76'sı, 6 Ocak Kongre baskını soruşturmasının adil olduğuna inanırken, Cumhuriyetçilerin yüzde 67'si soruşturmayı eski ABD Başkanı Donald Trump'ı suçlamaya yönelik tek taraflı bir çaba olarak görüyor.

Cumhuriyetçilerin yüzde 70'i, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçimleri kazandığına inanmıyor.

6 OCAK KONGRE BASKINI

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Donald Trump destekçileri 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump, şubatta Senato'daki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Komite, Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, komitenin çağrılarına uymayan Trump'ın eski Danışmanı Steve Bannon ve eski Özel Kalemi Mark Meadows ise "Kongreyi tahkir" ile suçlanmıştı.