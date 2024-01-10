ABD'de hakime saldıran sanığın davasında karar

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The Hill'in haberine göre, geçen hafta çıkarıldığı mahkemede oturduğu sandalyeden fırlayarak Hakim Mary Kay Holthus'un bulunduğu kürsüye atlayan Redden, 8 Ocak'ta bu kez aynı hakimin huzuruna elleri eldivenli, zincire vurulmuş ve maskeli olarak çıkarıldı.

Hakim Holthus, birini darbettiği suçlamasıyla yargılanan ve 3 sabıkası bulunduğu belirtilen Redden'ı 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Holthus, geçen hafta sanığın saldırısı nedeniyle duruşmanın kesintiye uğramasından önce vermeyi düşündüğü cezayı değiştirmediğini söyledi.

HAKİME SALDIRISI VİRAL OLMUŞTU Sanık Redden'ın bir kişiyi darbettiği gerekçesiyle 3 Ocak'ta yargılandığı davanın duruşması sırasında şartlı tahliye talebini reddetmesi üzerine, oturduğu sandalyeden fırlayarak hakim Holthus'un bulunduğu kürsüye atlaması sosyal medyada viral olmuştu. REKLAM Holthus kürsünün altında saklanırken, güvenlik güçleri, Redden'a müdahale ederek hakimden uzaklaştırmıştı. Yetkililer, hakim ve bir güvenlik görevlisinin yaralandığını bildirmişti.

REDDEN'İN CEZAİ EHLİYETİNİN TAM OLDUĞUNA KARAR VERİLMİŞTİ Las Vegas Review Journal'ın haberine göre, 3 sabıkası bulunan Redden, 2023'te bir kişiyi darbettiği suçlamasıyla yargılanmaya başlamıştı. Mahkeme sürecinde akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi talebiyle ilgili birimlere yönlendirilen sanık Redden'ın, cezai ehliyetinin tam olduğuna karar verilmişti. Daha sonra sanık Deobra Redden, Kasım 2023'te suçunu itiraf etmişti. * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.