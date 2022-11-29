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ABD'nin Connecticut eyaletinde gözaltına alınan bir siyahın polis merkezine götürülürken yolda kısmi felç geçirmesi üzerine beş polis memuru hakkında dava açıldı.

19 Haziran'da yaşanan olayla ilgili olarak New Haven polisi tarafından dün yayımlanan videoda ruhsatsız silah taşıdığı şüphesiyle gözaltına alınan Randy Cox adlı 36 yaşındaki kişinin, aracın arkasında emniyet kemeri olmadan, elleri arkadan kelepçeli olarak oturtulduğu görülüyor.

Aracı kullanan polis memuru bir kavşakta ani fren yapınca, Cox yerinden fırlayarak başını kapıya çarpıyor ve yere yığılıyor.

Polis memuru aracı kullanmaya devam ediyor ve 3,5 dakika sonra Cox'a iyi olup olmadığını soruyor.

Cox, "Boynumu kırdım, burada böyle ölmek istemiyorum" demesine rağmen polis memuru yanında kimse olmadan kapıyı açamayacağını söyleyerek yoluna devam ediyor.

Araç polis merkezine gelince, Cox diğer polis memurları tarafından sürüklenerek araçtan indiriliyor ve tekerlekli sandalyeye oturtuluyor.

Bu sırada bazı polis memurlarının Cox'u "numara yapmakla" suçlayıp 'Bir şeyin yok" dediği görülüyor. Cox sonra hastaneye kaldırılıyor.

Avukatı, Cox'un göğsünden aşağısının tutmadığını ve sadece bir kolunu oynatabildiğini söyledi.

Haven Polisi, beş polis memurunun, haklarında başlatılan soruşturma tamamlanıncaya kadar idari izne çıkarıldığını açıkladı.

Connecticut Savcılığı, incelemenin ardından polis memurları hakkında dikkatsizlik sonucu insan hayatını tehlikeye atmak ve ihmalden dava açıldığını, 25'er bin dolar kefaletle serbest bırakılan memurların 8 Aralık'ta yargıç karşısına çıkacağını açıkladı.

Randy Cox hakkındaki suçlamaların daha sonra düşürüldüğü belirtiliyor.

2015'te Baltimore'da Freddie Gray adlı 25 yaşındaki bir siyah, yine bir polis aracında elleri ve ayakları zincirli olarak polis merkezine götürülürken omurilik zedelenmesi sonucu hayatını kaybetmişti.