ABD'de gergin geçen başkanlık seçim süreci, yüzyıl önceki "Ocoee katliamı"nı hatırlatıyor

AA

Amerikalılar, ülkeyi 4 yıl yönetecek başkan adayı konusunda son sözü söyleyecek ancak sandıktan çıkan sonuçların ülkede son yıllarda iyice artan siyasi kutuplaşmayı nereye taşıyacağı konusunda endişeler de giderek artıyor.

İki parti taraftarları da seçime son derece gergin giderken, seçimden sonra yaşanması muhtemel kaos ve karışıklık korkusu büyüyor.

Washington ve New York başta olmak üzere belli başlı şehirlerin meydanlarındaki iş yeri ve mağazalar, seçim sonrası protesto ve yağmaya karşı tahta plakalarla kapatıldı. Sosyal medyada, Chicago gibi bazı şehirlerin merkezine askeri araçlarla göreve giden ulusal muhafızların görüntüleri paylaşılıyor.

Amerikalıların seçimlerle ilgili yaşadığı bu korku aslında ülke tarihinde pek bilinmeyen bir trajedinin de 100. yılına denk geldi.

Ülkenin başkanını belirlemek için 1920'de yapılan seçimde, Florida eyaletindeki küçük bir kasabada siyahların oy kullanmasını istemeyen beyaz ırkçıların çıkardığı isyan ve akabinde yaşanan olaylar yeniden hafızalarda canlanmaya başladı.

- "ABD seçim tarihinde yaşanan en kanlı olay"

100 yıl önce 2 Kasım 1920'de, Cumhuriyetçi parti adayı Warren G. Harding ile Demokrat rakibi James M. Cox’un yarıştığı ABD başkanlık seçimleri, Florida'nın en büyük şehirlerinden Orlando'nun yaklaşık 20 kilometre batısındaki Ocoee yerleşkesi için büyük trajediye dönüştü, onlarca kişinin hayatını kaybetmesine, yüzlerce kişinin de yaralanmasına yol açtı.

Özellikle kadınlara ilk defa oy kullanma hakkının verilmesiyle 2 Kasım 1920 başkanlık seçimi siyahiler için önemli hak mücadelesi haline geldi, bölgedeki varlıklı Afro-Amerikalı aktivistler siyahi nüfusun sandığa gitmesi için kampanyalar başlattı.

Siyahilere yönelik ayrımcılığı temsil eden Jim Crow yasalarının etkili olduğu güneyde, meşhur beyaz ırkçı hareketi Klu Klux Klan'ın (KKK) tehdit ve şantajlarına rağmen siyahi toplumunun ileri gelenleri tarafından teşvik edilen siyahilerin 2 Kasım seçim günü Ocoee'de sandığa gitmesinin ardından başlayan olaylar büyüdü, çevre ilçe ve kasabalara da yayıldı.

- Seçim gecesi 30-60 arasında siyahi öldürüldü

Olayların büyümesi üzerine çevre yerleşim yerlerinden gelen ırkçı paramiliter grupların da katılmasıyla sayıları yaklaşık 250 kişiye yükselen grup, Ocoee’de siyahilerin yaşadığı yaklaşık 30 evi, gittikleri kilise ve okulları kundaklayıp yağmalarken, beyaz ırkçılar tarafından yakalanan siyahilerin bir kısmı öldürüldü, kaçabilenler etraftaki ormanlık ve bataklık alanda günlerce saklanmak zorunda kaldı.

Yaşanan katliam ve olaylarla ilgili herhangi bir soruşturma yapılmazken, tanıklar, 2 Kasım 1920'deki seçim gecesi 30 ila 60 siyahinin öldürüldüğünü, 2-3 vagon dolusu cesedin gizlice çukurlara gömüldüğünü anlattı.

Katliamdan iki hafta sonra Ocoee’ye gelen Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri, cinayetleri ve yangınları araştırmak için değil seçimlerle ilgili yolsuzluk iddialarını incelemek için kasabada bulunduğu belirtti.

Olaylarla ilgili kimse yargılanmazken, o gece katliamı gerçekleştirdiği ifade edilen grubun lideri Sam Salisbury, daha sonra Ocoee’de iki dönem belediye başkanı seçildi.

Ocoee'deki olayların siyahilerin oy kullanmasına tepki olarak başladığı belirtilse de bazı tarihçiler katliamın beyazlar tarafından siyahilerin mülklerine el koymak için haftalar önce dikkatlice planlanmış bir senaryo olduğu tezini savunuyor.

- Florida'da 2 Kasım "1920 Ocoee Seçim Günü Katliamı Anma Günü" ilan edildi

Onlarca yıldır Amerika'nın ırkçı tarihine gömülüp kalan Ocoee katliamı, 1990'larda Demokrasi Forumu grubunun ısrarlı çalışmaları sonucu gündeme gelmeye başladı.

Olayları araştıran aktivistler, resmi kayıtlardaki bilgi ve belgelerin yanı sıra katliamı yaşamış siyahilerin yakınlarına ulaştı.

Florida yönetimi 2018'de "katliamı" resmen tanımak zorunda kalarak, saldırıya tanık olan siyahilerin hayattaki çocukları ve akrabalarından resmen özür diledi ve Eyalet Meclisinden Ocoee katliamının okullarda öğretilmesi için yasa çıkardı.

21 Haziran 2019'da beyazlar tarafından linç edilen siyahi aktivist Julius Perry'inin anısına Orange County Heritage Meydanı'na dikilen anıt törenle açıldı.

Geçen 3 Ekim'de, Ocoee'deki katliamı, Orlando'da bulunan Orange County Bölgesel Tarih Merkezi'nde açılan sergide toplanan bütün belge ve delilleriyle kamuoyunun dikkatine sunuldu.

Florida Valisi Ron DeSantis, dün eyalette 2 Kasım 2020'yi "1920 Ocoee Seçim Günü Katliamı Anma Günü" olarak ilan eden bildiriyi imzaladı.