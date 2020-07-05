ABD'de gece kulübünde silahlı saldırı: 12 yaralı

Greenville emniyet biriminden yapılan açıklamada, gece kulübü Lavish Lounge'da sabaha karşı gerçekleşen silahlı saldırıda 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayla ilgili henüz gözaltına alınan olmadı.