Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.869,14 %1,05
        DOLAR 30,5792 %0,30
        EURO 32,9304 %0,35
        ALTIN 2.000,77 %0,05
        FAİZ 43,02 %-0,28
        GÜMÜŞ GRAM 22,06 %0,08
        BITCOIN 43.097,00 %-0,15
        GBP/TRY 38,5808 %0,38
        EUR/USD 1,0757 %0,00
        BRENT 78,59 %0,77
        ÇEYREK ALTIN 3.271,27 %0,05
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'de gayrimenkul sektörü endişeli - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'de gayrimenkul sektörü endişeli

        ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, pandeminin ardından evden çalışmanın yaygınlaşması ve ofislerin boşalması nedeniyle "Endişeliyim. Her ne kadar bu sorun nedeniyle oldukça strese giren bazı kurumlar olsa da bunun yönetilebilir olduğuna inanıyorum." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 01:48 Güncelleme: 07.02.2024 - 01:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ofisler boşaldı şimdi ne olacak?
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yüksek faiz oranları ve pandemi sonrası değişen çalışma modelleriyle ofislerin boşalması nedeniyle ticari gayrimenkul sektörüne ilişkin endişelerinin bulunduğunu ancak durumun yönetilebilir olduğuna inandığını ifade etti.

        Yellen, Finansal İstikrar Gözetim Konseyi'nin yıllık raporuna ilişkin ABD Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesinde düzenlenen oturuma katıldı.

        Ticari gayrimenkul konusunda endişeleri olduğunu belirten Yellen, bankacılık düzenleyicilerinin bu konuya odaklandığını söyledi.

        Fotoğraf: AP

        "MÜLKLERİN SAHİPLERİ ÜZERİNDE BÜYÜK BİR STRES"

        Yellen, düzenleyicilerin zararların karşılanması için kredi zararı rezervlerinin oluşturulduğundan, temettü politikalarının uygunluğundan ve likiditenin yeterli olduğundan emin olmak için çalıştığını, yüksek faiz oranları ve pandemi sonrası değişen çalışma modelleriyle ofislerin boşalması nedeniyle vadesi gelen ticari emlak kredilerinin yeniden finansmanının bu mülklerin sahipleri üzerinde büyük bir stres oluşturacağını aktardı.

        REKLAM

        ABD Hazine Bakanı Yellen, "Endişeliyim. Her ne kadar bu sorun nedeniyle oldukça strese giren bazı kurumlar olsa da bunun yönetilebilir olduğuna inanıyorum." dedi.

        "KONGRA SABİTCOİNLERİN DÜZENLENMESİNİ SAĞLAYACAK YASAYI GEÇİRMELİ"

        ABD'nin ekonomik gücünün güçlü ve dayanıklı bir finansal sisteme bağlı olduğunu vurgulayan Yellen, Finansal İstikrar Gözetim Konseyi'nin 2023 yılı boyunca ticari ve konut amaçlı gayrimenkul sektöründen, küresel jeopolitik çatışmalardan ve teknolojik gelişmelerden kaynaklanan riskler dahil olmak üzere çeşitli riskleri izlediğini aktardı.

        Konseyin odaklandığı risklere değinen Yellen, bunlardan ilkinin bankacılık sektörü ve banka dışı mali kuruluşlardan kaynaklanan riskler olduğunu kaydetti.

        FİNANSAL İSTİKRAR VE RİSKLER

        Yellen, iklimle ilgili olayların giderek şiddetlenmesi ve sıklaşması nedeniyle bununla ilgili finansal istikrar riskleri konusunda da değerlendirme çabaları ile koordinasyonu artırmaya çalıştıklarını dile getirdi.

        Kripto varlık platformları ve sabitcoinler üzerindeki işlemler, kripto varlık fiyat dalgalanmalarından kaynaklanan kırılganlıklar ve geçerli yasa ile düzenlemelere aykırı veya bunların dışında hareket eden platformların çoğalması gibi dijital varlıklara ve ilgili risklere de odaklandıklarına dikkati çeken Yellen, "Geçerli kurallar ve düzenlemeler uygulanmalı ve Kongre, sabitcoinlerin ve menkul kıymet olmayan kripto varlıklar için spot piyasasının düzenlenmesini sağlayacak mevzuatı kabul etmeli." diye konuştu.

        FİNANSAL KURUMLARA YAPAY ZEKA ÇAĞRISI

        Siber güvenlik risklerine karşı korumaların güçlendirilmesine de odaklandıklarına işaret eden Yellen, eyalet ve federal kurumlar ile özel sektör arasında süregelen ortaklıklar da dahil olmak üzere, zamanında ve uygulanabilir siber güvenlik bilgilerinin paylaşılmasını desteklediklerini ifade etti.

        Yellen, "Konsey, maliyetlerin azaltılması ve verimliliğin artırılması gibi potansiyel faydaların yanı sıra siber ve model riski gibi potansiyel riskler sağlayan yapay zekanın finansal hizmetlerde artan kullanımını yakından izliyor." dedi.

        ABD Hazine Bakanı Yellen, finansal kurumların, düzenleyicilerin ve piyasa katılımcılarının yapay zeka alanındaki uzmanlıklarını ve izleme kapasitelerini derinleştirmeye devam etmesi gerektiğini vurguladı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Artvin'de sel, heyelan, çığ! 1 kişi yaşamını yitirdi
        Artvin'de sel, heyelan, çığ! 1 kişi yaşamını yitirdi
        Aslan, kupada çeyrek finalde!
        Aslan, kupada çeyrek finalde!
        Okan Buruk'tan sol bek açıklaması!
        Okan Buruk'tan sol bek açıklaması!
        Şili'nin eski başkanı Pinera kazada hayatını kaybetti
        Şili'nin eski başkanı Pinera kazada hayatını kaybetti
        Bakan Yerlikaya'dan açıklama
        Bakan Yerlikaya'dan açıklama
        Hamas'tan esir değişikliğine yanıt
        Hamas'tan esir değişikliğine yanıt
        3 kez yargılandı, 3 kez müebbet aldı
        3 kez yargılandı, 3 kez müebbet aldı
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Beşiktaş'a Grujic yanıtı!
        Beşiktaş'a Grujic yanıtı!
        Depremzede Ayşe teyze: Cenazeleri bulduğumuza şükrettik
        Depremzede Ayşe teyze: Cenazeleri bulduğumuza şükrettik
        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        "GSMH'de madenciliğin payı yüzde 10 olmalı"
        "GSMH'de madenciliğin payı yüzde 10 olmalı"
        "Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay'ı sevin"
        "Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay'ı sevin"
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        Habertürk Anasayfa