ABD'de fotoğraf çekerken uçurumdan düşen kişi öldü

ABD'nin Arizona eyaletinde fotoğraf çekerken uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti.

ABD basınındaki habere göre, 25 yaşındaki Orlando Serrano-Arzola, Colorado Nehri yakınında Glen Kanyonu Barajı kenarında fotoğraf çektiği sırada uçurumdan düştü.

Yetkililer, 30,5 metre yükseklikten düşen daha sonra da 45 metre kadar yuvarlanan Serrano-Arzola'nın yaşamını yitirdiğini belirtti.

Serrano-Arzola'nın cansız bedenini çıkarmak için kanyona inen ekiplerin, aynı yerde kimliği belirsiz bir kişiye ait ceset kalıntıları bulduğu ifade edildi.