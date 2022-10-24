George Floyd davasında kritik gelişme

ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un ensesine dizi ile basarak ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin'in yanında bulunan 3 eski polisten biri daha hakkındaki suçlamalarını kabul etti.
J. Alexander Kueng’in, eyalet tarafından açılan davada yargılama için jüri seçiminin yapılacağı bugün, savcıların kendisine yönelik topladığı kanıtları kabul ettiği ve jüri karşısında yargılanma hakkından vazgeçtiği duyuruldu.
Kueng’in, hakkındaki “ikinci derece cinayete yardım ve yataklık suçu”nun düşürülmesi karşılığında 3,5 yıl hapis yatma konusunda anlaştığı kaydedildi.
Savcılığın ve Kueng’in avukatlarının uzlaşma gereği kapanış savunmalarını 17 Ekim’e kadar mahkemeye sunacakları bilgisi paylaşıldı.
Kueng’in yanında bulunan eski polis Tou Thao’nun ise bugün yapılacak jüri seçiminden sonra yargılanmasına devam edilecek.
Aynı şekilde ikinci derece cinayete yardım ve yataklık suçundan yargılanacak Thao’nun suçlu bulunması halinde 4 yıl civarında hapis cezası alması bekleniyor.
Thao, sene başında savcıların suçunu kabul etme teklifini “bu yalan ve günah” diyerek reddetmişti.
Olaya karışan diğer eski polis memuru Thomas Lane de 18 Mayıs'ta aynı suçlamada savcılarla anlaşarak 3 yıl hapis cezasına razı olmuştu.
Kueng, Thao ve Lane ayrıca, 25 Şubat’ta “Floyd'un sivil haklarını ihlal ettikleri” suçlamasıyla yargılandıkları diğer federal davada suçlu bulunmuş, Lane 2,5, Kueng 3, Thao da 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Kueng’in de Lane gibi federal ve eyalet davalarında kabul ettiği hapis cezası süresini art arda çekeceği ifade ediliyor.
GEORGE FLOYD OLAYI
Minnesota'nın Minneapolis kentinde, polis memuru Derek Chauvin, 25 Mayıs 2020'de, 46 yaşındaki siyahi George Floyd’u dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına aldığı sırada, 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna basarak ülke gündemine damga vurmuştu.
Dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvaran Floyd, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, daha sonra öldüğü belirtilmişti.
Olayla ilgili görüntüler ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve birçok şehirde aylarca süren şiddetli protestolara neden olmuştu.
Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında açılan 2. ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlamalarıyla yargılanarak 22,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Floyd'un ölümünde kusurlu bulunan diğer 3 eski polis memuru da daha önce 750 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemeleri üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.
Daha sonra 3 eski polis hakkında federal ve eyalet savcıları tarafından ayrı ayrı dava açılmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!