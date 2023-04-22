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ABD'de finansal istikrar risklerinin değerlendirilmesinde yeni kurallar önerildi

ABD Finansal İstikrar Gözetim Konseyi toplantısında, istikrar risklerinin daha iyi tespit edilmesi, bunlara cevap verilebilmesi için yeni bir düzenleyici çerçeve ile banka dışı finansal kuruluşların belirlenmesini kolaylaştıracak konular ele alındı

Giriş: 22.04.2023 - 10:42 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'de finansal istikrar risklerinin değerlendirilmesinde yeni kurallar önerildi
AA

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen başkanlığında yapılan ABD Finansal İstikrar Gözetim Konseyi (FSOC) toplantısında, finansal istikrar risk tespiti, değerlendirmesi ve müdahalesi için önerilen analitik çerçeve ile banka dışı finansal şirketlerin tespitine ilişkin Konseyin önerdiği kılavuz tartışıldı.

Buradaki konuşmasında, FSOC'nin BD Finansal İstikrar Gözetim Konseyi (FSOC) banka dışı firmaların sistemik önemli kurumlar olarak belirlenme şeklinin gözden geçirilmesi önerisinde bulunan Yellen, 2019'da yayınlanan mevcut kılavuzun, tespit sürecinin bir parçası olarak uygunsuz engeller yarattığını söyledi.

Yellen, bunun yararlı veya uygulanabilir olmadığını belirterek, bazılarının mali krizlerin nasıl başladığına ve getirdiği maliyetlere ilişkin hatalı bir görüşe dayandığını savundu.

Bankacılık sisteminin güçlü sermaye ve likidite pozisyonlarıyla sağlam kaldığı mesajını yineleyen Yellen, sektördeki son çalkantıların acil müdahale yetkisinin önemini gösterdiğini anımsattı.

Yellen, finansal aksamaların başlamasını ve yayılmasını önlemeye yardımcı olabilecek denetleyici ve düzenleyici bir rejimin de önemini vurguladı.

Öte yandan, FSOC, "Finansal İstikrar Riskleri için Analitik Çerçeve" ile "Banka Dışı Finans Şirketi Tespitlerine İlişkin Kılavuz" olmak üzere iki belgeyi oy birliğiyle kamuoyu görüşüne sunmaya karar verdi.

Konseyin önerileri arasında, finansal istikrar risklerini ele alma yeteneğini geliştirmek, görevlerin nasıl yerine getirileceği konusunda şeffaflık sağlamak, titiz ve şeffaf bir tespit sürecini temin etmek de yer aldı.

Yellen, FSOC'in çalışmalarında kamu şeffaflığına olan bağlılığını sürdürdüğünü vurgulayarak, söz konusu belgelerin finansal sisteme yönelik riskleri ele almak için kendilerini daha donanımlı hale getireceğini kaydetti.

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