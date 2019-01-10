ABD'de federal hükümetin kapanması rekora gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokratlar arasında Meksika sınırına örülmeye başlanan duvar için geçici bütçede Trump'ın istediği fonun ayrılmaması üzerine başlayan ve federal hükümetin 20 gündür kısmen kapanmasına neden olan kriz sürüyor.

Ülkede, Meksika sınırına örülmeye başlanan duvar için finansman içermeyen bütçe tartışması federal hükümetin kısmen kapanmasına yol açtı.

Meksika sınırından suçluların, çetelerin ve insan tacirlerinin ABD'ye yasa dışı yollarla girdiğini savunan Trump, duvar için fon sağlanmadığı sürece federal hükümetinin yıllarca kapalı kalabileceği görüşünü paylaşıyor.

Trump, federal hükümetin kapanmasından Demokratları sorumlu tutarken, Demokratlar ise Trump'ın sınır güvenliği için istediği bütçenin çok fazla olduğunu savunuyor. Demokratlar, duvar ve inşası için gerekli olan 5,7 milyar doların finansmanına karşı çıkıyor.

Trump ise Meksika'nın, ABD-Meksika sınırına örülecek yeni duvarın bedelini, ABD, Kanada ve Meksika arasında imzalanan ticaret anlaşması üzerinden ödediğini iddia ediyor.

Federal hükümetin kapanmasının üzerinden 20 gün geçmiş olmasına rağmen henüz Beyaz Saray ile Kongredeki Demokratlar arasında uzlaşma sağlanamadı.

Trump, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda, Meksika sınırına örülecek duvarın çelikten olacağına vurgu yaptı.

Donald Trump'ın Meksika duvarı için 5,7 milyar dolarlık ek ödenek istemesi üzerine bütçe tasarısı görüşmelerinde Beyaz Saray ve Kongre anlaşmaya varamamış ve federal hükümet kısmen kapanmıştı.

DEMOKRATLARIN TUTUMU NE YÖNDE?

Uzun süredir Amerikan kamuoyunun gündemine oturan duvar tartışmasına ilişkin, Demokratların Trump'a yönelik eleştirileri sürüyor.

Ülkede 6 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinde Temsilciler Meclisindeki çoğunluğu ele geçiren Demokratlar, Trump'ın duvar için istediği bütçenin çok fazla olduğu görüşünü paylaşıyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Oval Ofis'te yapılan görüşmede, "Amerikalıların Trump yüzünden hükümetin kapanmasını istemediğini" dile getirmiş ve bunun üzerine ortam gerilmişti.

FEDERAL HÜKÜMETİN 'KAPANMASI' NE DEMEK?

ABD Senatosu, federal hükümetin kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde kapanmasını önleyecek 854 milyar dolarlık bütçe tasarısını eylülde onaylamıştı.

Amerikan kanunlarına göre, Kongre 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor. Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet kapanıyor.

Bu durum, yaklaşık 320 milyonu aşkın kişiye hizmet veren federal hükümetin hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini durdurması anlamına geliyor. Bu süreçte hayati olmayan kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken, ABD ordusu, CIA, FBI ve NSA gibi istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor.

"Hayati" personel kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor. Ülkede "hayati olmayan" hizmetler için çalışanların sayısı yaklaşık 850 binken, "hayati" personel sayısının 2 milyon civarında olduğu belirtiliyor.

FEDERAL HÜKÜMETİN KAPANMASI REKORA GİDİYOR

ABD'de federal hükümetin kapanması ilk kez yaşanmıyor. Ülkede 1976'dan bu yana federal hükümet 21 kez belirli sürelerle kapalı kaldı.

Cumhuriyetçiler ve Demokratların anlaşamamasından ötürü meydana gelen kapanmaların ilki 38'inci ABD Başkanı Gerald Ford döneminde gerçekleşti.

ABD'nin 44'üncü Başkanı Barack Obama döneminde, Kongrenin Obamacare tartışmalarını bütçe krizine dönüştürmesinden ötürü 1 Ekim 2013'te faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan kamu kurumları, 17 Ekim 2013'e kadar kapalı kaldı.

Ülkede hükümetin en uzun süre kapalı kaldığı dönemi, Bill Clinton'ın başkanlığında, 1995-1996 arasındaki 21 günlük süre oluşturuyor.

Bu bağlamda, federal hükümetin kısmen kapanmasının ülke ekonomisine maliyeti, süreç ne kadar uzarsa o kadar büyük oluyor.

HÜKÜMETİN KAPANMASI, BÜYÜKELÇİLİĞİN TWITTER HESABINI ETKİLEDİ

ABD'de federal hükümetin ödenek yokluğu nedeniyle kısmen kapanması, ülkenin Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabını da etkiledi. Büyükelçilik, ülkede federal hükümetin kısmen kapanması nedeniyle Twitter hesabının düzenli güncellenmeyeceğini duyurdu.