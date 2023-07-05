ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Piyasa beklentilerinin altında artış kaydeden fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 0,8 yükselmesi öngörülüyordu. Fabrika siparişleri, nisanda da yüzde 0,3 artmıştı.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 1,8 artarken, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 1,2 azaldı.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.