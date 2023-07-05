Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam

ABD'de fabrika siparişleri mayısta beklenenden az arttı

ABD'de fabrika siparişleri, mayısta yüzde 0,3 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti

Giriş: 05.07.2023 - 17:25 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'de fabrika siparişleri mayısta beklenenden az arttı
AA

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Piyasa beklentilerinin altında artış kaydeden fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 0,8 yükselmesi öngörülüyordu. Fabrika siparişleri, nisanda da yüzde 0,3 artmıştı.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 1,8 artarken, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 1,2 azaldı.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Felaketten dönüldü! Çadırkentte 50 çadır küle döndü
Felaketten dönüldü! Çadırkentte 50 çadır küle döndü
ABD'de gündem İsveç Başbakanı'nın ziyareti
ABD'de gündem İsveç Başbakanı'nın ziyareti
Depremde bacaklarını kaybeden anne ve kızı, protezle ayağa kalktı
Depremde bacaklarını kaybeden anne ve kızı, protezle ayağa kalktı
GPS ile takip edildiler... Fillerle ilgili ilginç gerçek!
GPS ile takip edildiler... Fillerle ilgili ilginç gerçek!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.