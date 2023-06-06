Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam

ABD'de fabrika siparişleri beklentinin altında

ABD'de fabrika siparişleri, nisanda yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti

Giriş: 06.06.2023 - 07:35 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'de fabrika siparişleri beklentinin altında
AA

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.

Piyasa beklentilerinin altında artan fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 1,1 yükselmesi öngörülüyordu. Fabrika siparişleri, martta yüzde 0,6 artmıştı.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 1,1 artarken, dayanıksız mallara yönelik siparişler yüzde 0,1 azaldı.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
50 km hız sınırını aştı: 121 bin euro ceza aldı
50 km hız sınırını aştı: 121 bin euro ceza aldı
Kahramanmaraş'ta 3,6 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 3,6 büyüklüğünde deprem
İzmir merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı kararı
İzmir merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı kararı
Üzerine demir profil düşen işçi öldü
Üzerine demir profil düşen işçi öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.