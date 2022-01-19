ABD'de evlere ücretsiz Kovid-19 testi gönderiliyor

HABERTURK.COM / AA

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin 500 milyon Kovid-19 testinin ücretsiz dağıtımı planı bugün uygulamaya geçti.

Ülkede ihtiyaç duyan herkes, posta ücreti ödemeden 4 ücretsiz Kovid-19 testi sipariş edebilecek.

Covidtests.gov web sitesinin erişime açılmasının ardından bir milyondan fazla kişi test siparişi verdi.

Biden yönetimi, test kitlerinin yanı sıra ilerleyen günlerde 400 milyon ücretsiz N95 maskesi de dağıtmayı planlıyor.

ABD'de Demokrat Parti'nin önde gelen isimlerinden olan Senatör Bernie Sanders, tüm ABD vatandaşlarının N95 maskesi olması gerektiğini ve bu konuyla ilgili bir yasa teklifi sunacağını duyurmuştu.