ABD'de evde yangın çıktı: 13 kişi hayatını kaybetti

Yerel medyada yayımlanan habere göre, Philadelphia şehrinde 3 katlı bir binada sabah erken saatlerde yangın çıktı.

Yangında 13 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangının nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.