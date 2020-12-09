ABD'de Ermeni işgali sonucu yetim kalan çocuklar için yardım kampanyası

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Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC),Amerika Azerbaycan Toplumları Kongresi (CASA),ABD Azeri Ağı ve Karabağ Vakfı ortaklığında açılan kampanyada toplanacak meblağın, Ermeni saldırılarında ebeveynlerini kaybeden Azerbaycanlı çocukların eğitimine harcanacağı belirtildi.

Sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyada Ermenistan’ın 27 yıllık işgalinin geride büyük bir yıkım bıraktığı vurgulanarak, işgal nedeniyle 50 bin kişinin hayatını kaybettiği, 100 bin çocuğun yetim kaldığı, 750 bin kişiden fazla insanın da yerinden edildiği kaydedildi.