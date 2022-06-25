ABD'de kızlar erkeklere göre daha az egzersiz yapıyor

Study Finds sitesinde yayınlanan sonuçlara göre, Georgia Üniversitesinin eyaletteki 360 bin lise öğrencisi üzerinde yaptığı araştırmada, ergen yaştaki genç kızlar arasında egzersiz eksikliğinin daha fazla olduğu, okul ortamının öğrencileri egzersize yönlendirmede en önemli etkenlerin başında geldiği belirtildi.
Eyalet genelinde yapılan araştırmada lise seviyesindeki erkek öğrencilerin egzersiz yapma oranı yüzde 57 iken bu rakamın kız öğrencilerde yüzde 35'e düştüğü bilgisi paylaşıldı.
Her iki cinsiyette egzersiz yapma oranının 9'uncu sınıftan 12'inci sınıfa doğru sıralı bir şekilde düştüğü vurgulandı.
AKRAN MAĞDURİYETİ CİNSİYETE GÖRE FARKLI YÖNDE ETKİLİYOR
Araştırmada, ortaokul ve lise seviyesindeki gençlerin akranları tarafından kendisine yapılan kınama, küçük düşürme ve fiziksel şiddet gibi zorba hareketlerin egzersiz yapma oranını önemli oranda etkilediği, fakat bu etkilenmenin cinsiyete göre ters yönde geliştiği tespiti paylaşıldı.
Georgia Üniversitesinden araştırmaya destek veren Doç. Dr. Janani R. Thapa, "Okul ikliminin fiziksel aktivite üzerindeki rolü hakkında fazla bir şey bilmiyoruz. Belirli öğrenci gruplarının karşılaştığı engeller olmuş olmalı. Bu nedenle cinsiyete göre farkı araştırmak istedik" şeklinde açıklamada bulundu.
Araştırma, "Akran mağduriyeti" olarak da adlandırılan zorbalığa maruz kalan kız öğrencilerin egzersiz yapma sıklığının arttığını, ancak benzer davranışlara maruz kalan erkekler için bunun tersinin geçerli olduğunu gösterdi.
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