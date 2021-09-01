ABD'de emekli maaşları düşebilir

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ABD'de hükümet tarafından hazırlanan rapora göre Sosyal Güvenlik Fonu kaynağı daha önce öngörülen 2034 yılında değil 2033 yılında tükenecek.

Birçok Amerikan vatandaşının emeklilik için bel bağladığı fonun kaynaklarının 1 yıl daha erken tükenmesi öngörüsünde Covid19 pandemisinin etkileri görüldü.

Fonun kaynaklarının azalmasının aynı zamanda daha düşük emekli maaşı ödemelerine de yol açabileceğinin altı çiziliyor.