ABD'de 'elektronik sigaraya bağlı' gizemli akciğer hastalığından ilk ölüm

Amerika Birleşik Devletleri'nde, 'elektronik sigara kullanımına bağlı bir solunum hastalığı nedeniyle' hayatını kaybeden hastanın bu şekildeki ilk vaka olduğu açıklandı.

Illinois salgın hastalıklar kurumundan Doktor Jennifer Layden, "Hasta elektronik sigara içimi sonrası tanımlanamayan bir hastalık nedeniyle tedavi altına alınmıştı" dedi.

Ülkedeki sağlık yetkilileri, elektronik sigara kullanımına bağlanan gizemli bir akciğer hastalığını inceleme altına almıştı.

Federal bir sağlık kurumu olan CDC'den yetkililer, 22 eyalette olası 193 vakanın bulunduğunu açıkladı.

CDC yetkilileri, vakaların çoğunun, esrardaki etken THC maddesini sıvı olarak elektronik sigarada içtiklerini de duyurdu.

Vakalar 28 Haziran ve 20 Ağustos tarihleri arasında rapor edildi.

CDC yöneticisi Robert Redfield da ölüm olayı ile ilgili bir açıklama yaparak, "Elektronik sigara kullananlarda görülen akciğer hastalığı salgınında bir kişinin öldüğünü duymaktan üzüntü duyduk" dedi.

Redfield, Illinois eyaletinde yaşanan ölümün "elektronik sigaralarla ilişkilendirilen sağlık riskleri tahminlerini güçlendirdiğini" söyledi.

Gizemlik hastalık nasıl ortaya çıktı?

Hastalığın tanımı henüz yapılamamış olsa da, tüm vakalarda hastalar, bir şekilde elektronik sigara kullanıyor.

CDC'den bulaşıcı olmayan hastalıklar departmanının başı olan Doktor Ileana Arias, "Birçok vakada hastalar THC içeren maddeler kullandıklarını kabul ettiler" dedi.

Tedavi altında olan kişilerde, öksürme, nefes darlığı, yorgunluğun yanında bazı vakalarda ishal ve kusma da görülüyor.

Hastalığın bakteri ya da virüs kaynaklı olarak bulaşıcı bir yanı olduğuna dair de bir delil elde edilmiş değil.

İlk ölümün yaşandığı Illinois'de yaşları 17 ila 38 arasında değişen 22 vaka bulunuyor.

Amerikan Elektronik Sigara Birliği Başkanı Gregory Conley de olayla ilgili yaptığı açıklamada, hastalığın, nikotin değil esrar veya diğer uyuşturucular ile bağlantılı olduğuna inandığını söyledi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) Mitch Zeller ise "Bir soruşturmanın henüz başında olduğumuz ve gerçekleri elde etmeye çalıştığımızın anlaşılması önemli" dedi.