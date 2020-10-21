Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerDünya

ABD'de düştükleri su kanalında boğulmak üzere olan yaşlı çifti bir Türk kurtardı - NEW YORK

ABD’nin New York eyaletinde içinde bulundukları otomobil su kanalına devrilen yaşlı çiftin hayatını kurtaran Türk vatandaşı övgü aldı.

21.10.2020 - 17:44 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'de düştükleri su kanalında boğulmak üzere olan yaşlı çifti bir Türk kurtardı - NEW YORK
AA

New York’un Long Island bölgesinde su kanalına düşen çifti canını tehlikeye atarak kurtaran Türk vatandaşı Erzincanlı Mustafa Tosun'un kahramanlığı yerel basında manşetlere çıktı.Görgü tanıkları ve polisin aktardığına göre, Montauk otoyolunda seyrederken yol kenarındaki kanala devrilen otomobilin arkasından düşünmeden suya atlayan Türk vatandaşı, aracın camını kırarak yaşlı çifti kurtardı.

Tosun ve ardından suya atlayan diğer yardımseverlerce Joseph (78) ve Delores (76) Abitabile çiftinin boğulmaktan kurtarılma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri Amerikan medyasında yayınlandı.

- ''Yapmasaydım vicdan azabı çekerdim''

ABD'de 30 yıldır oto tamirhanesi işleten Mustafa Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Arabadaki yaşlı adam benim babam olmasa da birilerinin babasıydı, onun hayatını kurtarmalıydım.'' dedi.Cesareti ile takdir toplayan Tosun, ''Yaşlı adam yüzme bilmiyorum diye bağırıyor, etraftakiler ne yapması gerektiğini tarif ediyordu. Ben dayanamayıp suya atladım, yapmasaydım vicdan azabı çekerdim.'' dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
ABD kahraman Türk'ü konuşuyor
ABD kahraman Türk'ü konuşuyor
İlginç korona uyarısı! Evden çıkmadan dişlerinizi fırçalarsanız...
İlginç korona uyarısı! Evden çıkmadan dişlerinizi fırçalarsanız...
Kiracısından çıkmasını istedi geldiğinde şoke oldu!
Kiracısından çıkmasını istedi geldiğinde şoke oldu!
Antalya'daki kayalıklarda tehlikeli eğlence
Antalya'daki kayalıklarda tehlikeli eğlence
Kimler Covid-19'u daha uzun süre geçirmeye yatkın?
Kimler Covid-19'u daha uzun süre geçirmeye yatkın?
İsviçre’de Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış durdurulamıyor
İsviçre’de Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış durdurulamıyor
Batman'da düzenlenecek etkinlikler Valilik iznine bağlandı
Batman'da düzenlenecek etkinlikler Valilik iznine bağlandı
Yemen ordusu: Husiler 5 askeri kaçırdı, 3'ünü katletti
Yemen ordusu: Husiler 5 askeri kaçırdı, 3'ünü katletti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X