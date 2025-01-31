Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Amerika ABD'de düşen yolcu uçağının karakutusu bulundu | Dış Haberler

        ABD'de düşen yolcu uçağının karakutusu bulundu

        ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), başkent Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı'nda askeri helikopterle çarpıştıktan sonra nehre düşen yolcu uçağının önemli uçuş verilerinin kayıtlı olduğu karakutuya ulaşıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 07:00 Güncelleme: 31.01.2025 - 07:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'de düşen yolcu uçağının karakutusu bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), USA Today'e verdiği demeçte, Potomac Nehri'nde arama çalışmaları yürüten ekiplerin, kazanın son anlarını ve şartlarını belirlemede kilit role sahip kokpit ses kayıt ile uçuş veri kayıt cihazlarını bulduğunu aktardı.

        Karakutunun, incelemek üzere laboratuvara götürüldüğünü ifade eden NTSB sözcüsü Peter Knudson, uçakta başka bir kayıt cihazı bulunmadığını ve ekiplerin helikopterdeki kayıt cihazını da bulmak için çalışmalara devam ettiğini belirtti.

        AA'nın haberine göre; uçuş verilerinin kayıtlı olduğu karakutunun kazanın son anlarına ve nedenine ışık tutması bekleniyor.

        TRUMP: "KULE UYARIYI ÇOK GEÇ YAPTI"

        Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter, havada çarpışarak Potomac Nehri'ne düşmüş, yetkililer kazada kurtulan olmadığını açıklamıştı.

        ABD Başkanı Donald Trump, kazayla ilgili düzenlediği basın brifinginde Ronald Reagan Havalimanı kulesinin helikopteri son anda uyardığını ve kazanın önlenememesinin bir nedeninin de bu olduğunu söylemişti.

        Hava trafik kontrolörünün çok geç uyarı yaptığını savunan Trump, "Bazı uyarıları yaptılar ama bunlar çok çok geç yapıldı. Neredeyse kazadan birkaç saniye önce verilmiş gibiydi. Buraya en zeki ve psikolojik olarak en iyi durumdaki insanların alınması gerekiyor." diye konuşmuştu.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #haberler
        #ABD uçak kazası
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muhtemel rakipler belli oldu!
        Muhtemel rakipler belli oldu!
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        Eyüpsultan'da dehşet gecesi! Aynı aileden 4 kişi öldürüldü
        Eyüpsultan'da dehşet gecesi! Aynı aileden 4 kişi öldürüldü
        Cimbom Hollanda'da fırsat tepti!
        Cimbom Hollanda'da fırsat tepti!
        Fenerbahçe play-off biletini beraberlikle aldı
        Fenerbahçe play-off biletini beraberlikle aldı
        Beşiktaş'tan Avrupa'ya veda!
        Beşiktaş'tan Avrupa'ya veda!
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        Trump: Kanada'ya yüzde 25 vergi uygulayacağız
        Trump: Kanada'ya yüzde 25 vergi uygulayacağız
        110 Filistinli evlerine döndü
        110 Filistinli evlerine döndü
        NATO, Ukrayna'ya 40 milyar euroluk yardımı teyit etti
        NATO, Ukrayna'ya 40 milyar euroluk yardımı teyit etti
        Altının ons fiyatı rekor kırdı
        Altının ons fiyatı rekor kırdı
        İş yerinin tavanı böyle çöktü
        İş yerinin tavanı böyle çöktü
        Suriye’de ismini Devlet Bahçeli’nin koyduğu Yeni Hayat Partisi kuruluyor
        Suriye’de ismini Devlet Bahçeli’nin koyduğu Yeni Hayat Partisi kuruluyor
        Uyarıyı açıkladı
        Uyarıyı açıkladı
        Türkiye Sigorta'da büyüme tahmini %40
        Türkiye Sigorta'da büyüme tahmini %40
        MSB'den teğmenler açıklaması
        MSB'den teğmenler açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak"
        "40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak"
        İklim değişikliği salmonella salgınlarını tetikleyebilir
        İklim değişikliği salmonella salgınlarını tetikleyebilir
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        Habertürk Anasayfa