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        Haberler Dünya ABD'de düşen helikopterde 2 kişi öldü

        ABD'de düşen helikopterde 2 kişi öldü

        ABD'nin Florida eyaletinde yangın kurtarma helikopterinin evin üzerine düşmesi sonucu 1 personel ile 1 sivil hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 15:29 Güncelleme: 29.08.2023 - 15:29
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        ABD'de düşen helikopterde 2 kişi öldü
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        ABD'nin Florida eyaletine bağlı Pompano Beach'te yangın kurtarma söndürme helikopterinin bir evin üzerine düştüğü kazanın bilançosu netleşti.

        Yetkililerden yapılan açıklamada, kazada helikopterdeki 1 kişi ile evdeki 1 kadının hayatını kaybettiği belirtildi. Pilot ve 1 sağlık görevlisinin ise helikopterden sürünerek çıkabildiği, hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı. Ayrıca yaralanan 2 sivilin de tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        DÜŞME ANI KAMERADA

        Çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıyan kaza anında, helikopterin savrularak evin üzerine düştüğü, daha sonra yangın çıktığı görüldü.

        Helikopterin düşmeden önce ihbar üzerine Fort Lauderdale kentindeki olay yerine doğru gittiği öğrenildi.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #FLORİDA
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