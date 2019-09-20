ABD'de "doğum turizmi" organize etmekle suçlanan Çinli kadın 15 yıl ceza alabilir

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Çocuklarının Amerikan vatandaşı olması için ABD'de doğum yapmak isteyen hamile kadınlara yönelik "doğum turizmi" organize etmekten yargılanan Çinli kadın, suçunu kabul etti.
ABD'de görülen mahkemede yargılanan Dongyuan Li, bir şirket kurarak zengin Çinli kadınları hamileyken ABD'ye gönderdiğini ve orada doğum yapmaları için yol gösterdiğini itiraf etti.
Li, hamile kadınlara ABD sınır güvenliğinden, hamile olduklarını saklayarak nasıl geçmeleri gerektiği konusunda da eğitim verdiğini anlattı.
Bu şekilde 3 milyon dolar kazanan Li, Aralık ayında Kaliforniya eyaletinde tutuklanmıştı. ABD gümrük memurlarını yanılttığı ve "göç sahteciliği" yaptığı için 15 yıl hapis cezasıyla yargılanıyor.
2013 ve 2015 arasında, You Win USA Vacation Services (Sen Kazan ABD Tatil Hizmetleri) adlı şirketi aracılığıyla, aralarında hükümet görevlilerinin de olduğu Çin vatandaşlarından kişi başı 40 bin ile 80 bin dolar arasında değişen ücretler alarak, ABD'de doğum yapmalarını sağladığını anlattı.
ABD'de doğan bebekler, ABD pasaportu almaya doğrudan hak kazanıyor.
Şirketin internet sitesinde "Amerikalılık dünyanın en çekici vatandaşlığıdır. ABD hükümetinde iş bulma önceliği edinmenizi sağlar" yazıyor.
ABD sınırından kolay geçiş için müşterilerini önce Hawaii'ye gönderen Li, burada Los Angeles'a uçak biletlerini alıyor ve burada kiraladığı evlerde kalmalarını sağlıyor.
Müşterilerinin Çin'deki ABD konsolosluğunda girdikleri vize mülakatı için de eğitim aldığını anlatan Li'ye göre, hamile olduğunu saklayan müşterileri, ABD'de iki hafta kalıp döneceklerini söyleyerek vize alıyor.
Oysa en az 3 ay süreyle ABD'de kalıp doğum yaptıktan bir süre sonra dönüyorlar.
Hamileyken ABD'ye gitmek, orada doğum yapmak yasa dışı değil.
Ancak vize alırken yanlış beyanda bulunmak ya da buna öncülük etmek yasa dışı.
Mahkemeye göre Li, ABD'de çocuk sahibi olmanın avantajlarını müşterilerine pazarlarken, vatandaş olacak çocuğun ailesinin de göçmenlik haklarından yararlanabileceğini söylüyordu. Bu teşvik de suçlamalar arasında sayılıyor.
Göçmenlere yönelik sert bir politika yürüten ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de doğanlara verilen vatandaşlık hakkının iptal edilebileceğini söylemişti.
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