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ABD'de mart ayında dış ticaret açığı ilk kez 100 milyar doları aşarak rekor kırdı. ABD İstatistik Bürosu'nun yayımladığı verilere göre martta aylık dış ticaret açığı bir önceki aya göre yüzde 22'lik artışla 109.8 milyar dolara çıktı.

Mart ayında ithalat bir önceki aya göre yüzde 10.3 artarak 351.5 milyar dolara ihracat ise yüzde yüzde 5.6'lık artışla 241.7 milyar dolara ulaştı.

Son verilerle beraber dış ticaret açığı ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artışla 288.8 milyar dolara yükseldi.