ABD'de dış ticaret açığı haziranda rekor seviyeye yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.
Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 6,7 artarak 75,7 milyar dolara yükseldi.
Bu dönemde rekor seviyeye ulaşan dış ticaret açığının, 74,1 milyar dolar olması öngörülüyordu. Dış ticaret açığı, mayısta 71 milyar dolar olmuştu.
Ülkenin ihracatı, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,6 artarak 207,7 milyar dolar oldu. İthalatı ise aynı dönemde yüzde 2,1 artışla 2 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti.
- Ticaret açığı AB ve Hindistan ile arttı
ABD'nin bu dönemde Avrupa Birliği (AB) ve Hindistan ile olan ticaret açığı artış gösterdi.
Ülkenin AB ile olan ticaret açığı, haziranda bir önceki aya göre yüzde 5,9 artarak 19,9 milyar dolara çıktı. ABD'nin AB'ye ihracatı bu dönemde 22,6 milyar dolar olurken, birlik ülkelerinden yapılan ithalat 42,2 milyar dolar olarak kaydedildi.
ABD'nin Hindistan ile arasındaki ticaret açığı da haziranda yüzde 40 artışla 3,5 milyar dolara çıktı.
Haziranda ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında Çin (27 milyar dolar), Meksika (7,2 milyar dolar), Almanya (6,3 milyar dolar), Kanada (5,5 milyar dolar), Japonya (4,9 milyar dolar), İtalya (3,7 milyar dolar), Tayvan (3,3 milyar dolar), Güney Kore (2,8 milyar dolar) ve Fransa (1,9 milyar dolar) yer aldı.
Analistler, ABD ekonomisinin sağlanan mali teşvikler, düşük faiz oranları ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yüksek düzeydeki aşılamayla ticaret partnerlerine göre daha hızlı toparlandığını belirterek, bunun sonucunda yabancı mallara yönelik talebin armasının ülkenin ticaret açığı üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.
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