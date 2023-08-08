ABD'de dış ticaret açığı haziranda düştü

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ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,1 azalışla 65,5 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde 65 milyar dolar olması beklenen dış ticaret açığı, mayısta 68,3 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Ülkenin ihracatı haziranda yüzde 0,1 azalışla 247,5 milyar dolara ve ithalatı yüzde 1 azalarak 313 milyar dolara indi.

ABD'nin bu dönemde ihracatı, zayıflayan küresel talebin etkisiyle Mart 2022'den, ithalatı da süregelen yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının iç talebi etkilemesiyle Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Söz konusu dönemde ABD, en fazla dış ticaret açığını 22,8 milyar dolarla Çin karşısında verdi.

Ülkenin Çin ve Kanada ile arasındaki dış ticaret açığı gerilerken, geçen ay dış ticaret fazlası verilen Birleşik Krallık ile ticarette haziranda açık verildi.

Söz konusu dönemde ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında Avrupa Birliği (18,2 milyar dolar), Meksika (12,9 milyar dolar), Vietnam (8,6 milyar dolar), Almanya (6,7 milyar dolar), İrlanda (6,7 milyar dolar), Japonya (6,1 milyar dolar), Güney Kore (5,4 milyar dolar), İtalya (4 milyar dolar), Hindistan (3,8 milyar dolar), Kanada (3,3 milyar dolar), Tayvan (3,3 milyar dolar) Malezya (2,3 milyar dolar), İsviçre (1,5 milyar dolar), Fransa (1,3 milyar dolar), Birleşik Krallık (800 milyon dolar) ve İsrail (400 milyon dolar) yer aldı.

Ülkenin ticaret fazlası verdiği ülkeler ise Hollanda (4,6 milyar dolar), Güney ve Orta Amerika (4,3 milyar dolar), Hong Kong (2,6 milyar dolar), Belçika (1,6 milyar dolar), Avustralya (1,4 milyar dolar), Brezilya (500 milyon dolar), Singapur (200 milyon dolar) ve Suudi Arabistan (100 milyon dolar) oldu.