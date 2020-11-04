ABD'de dış ticaret açığı, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 4,7 azalarak 63,9 milyar dolara geriledi ve piyasa beklentileriyle neredeyse paralel bir seyir izledi.
ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.
Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 4,7 azalarak 63,9 milyar dolar oldu.
Söz konusu dönemde dış ticaret açığına ilişkin piyasa beklentisi, 63,8 milyar dolar olması yönündeydi.
Ağustos ayına ait dış ticaret açığı verisi ise 67,1 milyar dolardan 67 milyar dolara revize edildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ABD'nin ihracat ve ithalatına etkili olmaya devam ederken, eylül ayı verileri salgın nedeniyle yılbaşında yaşanan keskin düşüşlerin ardından toparlanma eğiliminin devam ettiğini gösterdi.
Ülkenin ihracatı, eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,6 artarak 176,4 milyar dolara yükseldi. İthalatı da aynı dönemde yüzde 0,5 artarak 240,2 milyar dolara çıktı.
TİCARET AÇIĞI ÇİN İLE AZALDI, AB İLE ARTTI
ABD'nin ocak ayında birinci faz ticaret anlaşması imzaladığı ancak ikili ilişkilerdeki gerilimin sürdüğü Çin ile arasındaki ticaret açığı, eylülde düşüş gösterdi.
Ülkenin Çin ile olan ticaret açığı, eylülde bir önceki aya göre yüzde 7,9 azalarak 24,3 milyar dolara indi. ABD'nin Çin'e ihracatı bu dönemde 12 milyar dolar olurken, ülkeden yapılan ithalat 36,4 milyar dolar olarak kaydedildi.
Aynı dönemde ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ile olan ticaret açığı ise aylık yüzde 10,2 artarak 17,3 milyar dolara çıktı. ABD'nin AB'ye ihracatı 19,6 milyar dolar olarak hesaplanırken, bölgeden yaptığı ithalat 36,9 milyar dolar oldu.
Bu dönemde ABD'nin dış ticaret açığı verdiği diğer ülkeler arasında Meksika (10,7 milyar dolar),Japonya (5,6 milyar dolar),Almanya (5,6 milyar dolar),İtalya (2,7 milyar dolar),Tayvan (2,7 milyar dolar),Hindistan (2,7 milyar dolar),Güney Kore (2,2 milyar dolar),Kanada (1,4 milyon dolar) ve Fransa (1,1 milyar dolar) yer aldı.
Analistler, ABD'nin ihracatındaki artışın Kovid-19 vakalarındaki artışla özellikle Avrupa'da yeniden gündeme gelen tedbirlerin etkisiyle sınırlanabileceğini belirtti.
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