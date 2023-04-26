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ABD'de dayanıklı mal siparişleri martta yükseldi 

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, martta aylık bazda yüzde 3,2 artışla beklentilerin üzerine çıktı

Giriş: 26.04.2023 - 17:17 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'de dayanıklı mal siparişleri martta yükseldi 
AA

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,2 artarak 276,4 milyar dolar oldu.

Söz konusu siparişlerin bu dönemde yüzde 0,7 artması öngörülüyordu.

Dayanıklı mallara yönelik siparişler, şubatta ise yüzde 1,2 azalarak 267,8 milyar dolar olmuştu.

Ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişler, martta yüzde 9,1 artışla 97,4 milyar dolara çıktı. Ulaşım hariç siparişler aynı dönemde yüzde 0,3, savunma hariç siparişler de yüzde 3,5 artış kaydetti.

Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

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