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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'de dayanıklı mal siparişleri ağustosta arttı  - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'de dayanıklı mal siparişleri ağustosta arttı 

        ABD'de dayanıklı mal siparişleri, ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 artarak azalış beklentilerinin aksine yükseliş kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 17:00 Güncelleme: 27.09.2023 - 17:00
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        ABD'de dayanıklı mal siparişleri arttı 
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        ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

        Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artarak 284,7 milyar dolara çıktı.

        Bu dönemde siparişlerin yüzde 0,5 azalması öngörülüyordu. Dayanıklı mallara yönelik siparişler, temmuzda ise yüzde 5,6 azalarak 284,3 milyar dolar olmuştu.

        Son 5 ayın 4'ünde artış gösteren makine siparişleri, ağustosta da yüzde 0,5 artarak dayanıklı mal siparişlerindeki yükselişte etkili oldu. Ulaşım hariç siparişler bu dönemde yüzde 0,4 artarken, savunma hariç siparişler yüzde 0,7 azaldı.

        Kullanım ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

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