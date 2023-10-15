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        Haberler Dünya ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı DeSantis: Gazze'den ülkemize mülteci kabul edemeyiz - Dünya haberleri

        ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı DeSantis: Gazze'den ülkemize mülteci kabul edemeyiz

        ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Florida Valisi Ron DeSantis, ABD'nin Gazze'den mülteci kabul edemeyeceğini savundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 00:55 Güncelleme: 15.10.2023 - 00:55
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        "Gazze'den ülkemize mülteci kabul edemeyiz"
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        DeSantis, Iowa'da düzenlediği bir başkanlık kampanyası etkinliğinde konuştu.

        İsrail-Filistin çatışmasında sivil can kaybı artarken DeSantis, Gazze'den gelecek mültecilerin "Arap ülkeleri" tarafından kabul edilmesi gerektiğini kaydetti.

        DeSantis, "Gazze'den ülkemize mülteci kabul edemeyiz." dedi.

        De Santis, "Gazze'de insanların nasıl davrandıklarına bakarsanız hepsinin Hamas olmadığını ancak Yahudi karşıtı olduğunu görürsünüz." değerlendirmesini yaptı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #Ron DeSantis
        #HABER
        #Amerika Birleşik Devletleri
        #gazze
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