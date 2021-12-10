ABD'de Ulusal Muhafızlar çağrıldı

ABD'de yeni varyantlar sağlık sistemi ile sağlık çalışanlarını zorluyor.
New York Times'ın haberine göre artan vakalar sonrasında en az 4 eyalette Ulusal Muhafızlar'dan hastanelerdeki çalışanlara yardım etmesi istendi.
Perşembe günü, Indiana'daki en büyük hastane ağı, Ulusal Muhafızlar'dan hastanelerinin çoğu için yardım istediğini duyurdu. The New York Times'ın verilerine göre, eyalette hastaneye yatışlar son iki hafta içinde yüzde 49 arttı.
Indiana University Health'ten yapılan açıklamada, "IU Health'in ekip üyeleri, hemşireleri ve sağlayıcıları üzerindeki talep ve baskı hiç bu kadar büyük olmamıştı" denildi.
New Hampshire ve Maine eyaletleri de Çarşamba günü benzer önlemler aldı.
New Hampshire'da, önümüzdeki birkaç hafta içinde hastanelere yardım etmek için 70 Ulusal Muhafız üyesi görevlendirilecek. Bununla birlikte, New Hampshire Valisi Vali Chris Sununu düzenlediği basın toplantısında, Federal Acil Durum Yönetim Ajansı'nın en çok etkilenen tesislere yardım etmek için 24 kişilik bir ekip gönderdiğini söyledi.
SON 2 HAFTADA YÜZDE 20'DEN FAZLA ARTIŞ
New York Times veri tabanına göre, ülke çapında 55.000'den fazla koronavirüs hastası hastaneye kaldırıldı, bu da son iki hafta içinde yüzde 20'den fazla bir artış anlamına geliyor.
Amerika Birleşik Devletleri, iki hafta öncesine göre yaklaşık yüzde 27'lik bir artışla günde 121.300'den fazla vakanın ortalamasına sahip. Bildirilen ölümler ise yüzde 12 artarak günde ortalama 1.275'e ulaştı.
Geçen hafta, New York Eyaleti de aşırı yüklenmiş bakım evlerini güçlendirmek için Ulusal Muhafız birliklerine başvurmuştu. Vali Kathy Hochul, kapasitelerinin sınırına yaklaşan yaklaşık 30 hastanenin elektif ameliyatları durdurmasını emretti.
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