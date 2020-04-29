29 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD’nin New York eyaletindeki (NY) Ortodoks Yahudi hahamın cenazesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele gereği sosyal mesafe kuralına uyulmaması üzerine yaşanan gelişmeler, Belediye Başkanı Bill de Blasio ile Amerikalı Yahudi liderleri karşı karşıya getirdi.
New York’un Williamsburg kentinde yaşayan binlerce Ortodoks Yahudi'nin, Haham Chaim Mertz’in cenaze töreni için sokağa dökülmesi üzerine New York Belediye Başkanı de Blasio’nun polisi olay yerine göndermesi ve Twitter üzerinden paylaştığı mesaj nedeniyle Yahudi toplum liderlerinden ardı ardına tepkiler geldi.
CENAZE TÖRENİNDE İZDİHAM
7'den 70'e her yaşta kişinin katıldığı cenaze töreninde sosyal mesafe kuralının uyulmaması, bir çok kişi tarafından tepkiye neden oldu. Cenazeye katılan bazı kişilerin maskesiz olması dikkat çekti.
"ACINIZI ANLIYORUM AMA, SIFIR TOLERANS"
New York şehri Belediye Başkanı Bill de Blasio sosyal medya hesabından durumun kabul edilemez olduğunu belirterek tepki gösterdi. Cenaze törenine tepki gösteren De Blasio şu açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:
“Williamsburg’de bu gece kesinlikle kabul edilemez bir şey oldu: Salgının ortasında büyük bir cenaze toplantısı. Duyduğumda, kalabalığın dağılmasını sağlamak için oraya kendim gittim. Gördüğüm şey, koronavirüs ile savaştığımız sürece hoş görülmeyecek.Bu son iki ayda çok fazla kaybımız oldu, yas tutmaya içgüdüsünü anlıyorum. Ancak büyük toplantılar sadece daha fazla ölüme ve daha fazla ailenin yas tutmasına yol açacaktır. Buna izin vermeyeceğiz. NYPD'ye tüm şehir için tek bir standarda sahip olması talimatını verdim: sıfır tolerans" dedi.
Amerika’nın en büyük Yahudi kuruluşlarından Hakaretle Mücadele Birliği (ADL) Başkanı Lonathan Greenlatt, Blasio’ya verdiği cevapta, ''Sosyal mesafeye uymayanlara uyarı yapılmalıdır. Ancak tüm bir toplum için genelleme yapmak, özellikle çok sayıda Yahudi günah keçisi oluyorsa bu aşırıya kaçmaktır.'' dedi.
Blasio, tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, "İnsanların hayatlarının gözlerimin önünde tehlikede olduğunu ve buna tahammül etmeyeceğimi söyledim. İnsanları hedefe koyulmuş gibi hissetmelerine yol açtıysam bundan pişmanlık duyarım. Niyetim bu değildi. Aşkla söylenmişti, öfke ve hayal kırıklığı idi." ifadelerini kullandı. Blasio, sosyal mesafe uyarısı yaparken Yahudi toplumuna özel bir çifte standart gibi algılanan yorumları kabul etmediğini de belirtti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!