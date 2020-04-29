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ABD’nin New York eyaletindeki (NY) Ortodoks Yahudi hahamın cenazesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele gereği sosyal mesafe kuralına uyulmaması üzerine yaşanan gelişmeler, Belediye Başkanı Bill de Blasio ile Amerikalı Yahudi liderleri karşı karşıya getirdi.

New York’un Williamsburg kentinde yaşayan binlerce Ortodoks Yahudi'nin, Haham Chaim Mertz’in cenaze töreni için sokağa dökülmesi üzerine New York Belediye Başkanı de Blasio’nun polisi olay yerine göndermesi ve Twitter üzerinden paylaştığı mesaj nedeniyle Yahudi toplum liderlerinden ardı ardına tepkiler geldi.

CENAZE TÖRENİNDE İZDİHAM

7'den 70'e her yaşta kişinin katıldığı cenaze töreninde sosyal mesafe kuralının uyulmaması, bir çok kişi tarafından tepkiye neden oldu. Cenazeye katılan bazı kişilerin maskesiz olması dikkat çekti.

"ACINIZI ANLIYORUM AMA, SIFIR TOLERANS"

New York şehri Belediye Başkanı Bill de Blasio sosyal medya hesabından durumun kabul edilemez olduğunu belirterek tepki gösterdi. Cenaze törenine tepki gösteren De Blasio şu açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

“Williamsburg’de bu gece kesinlikle kabul edilemez bir şey oldu: Salgının ortasında büyük bir cenaze toplantısı. Duyduğumda, kalabalığın dağılmasını sağlamak için oraya kendim gittim. Gördüğüm şey, koronavirüs ile savaştığımız sürece hoş görülmeyecek.Bu son iki ayda çok fazla kaybımız oldu, yas tutmaya içgüdüsünü anlıyorum. Ancak büyük toplantılar sadece daha fazla ölüme ve daha fazla ailenin yas tutmasına yol açacaktır. Buna izin vermeyeceğiz. NYPD'ye tüm şehir için tek bir standarda sahip olması talimatını verdim: sıfır tolerans" dedi.

Amerika’nın en büyük Yahudi kuruluşlarından Hakaretle Mücadele Birliği (ADL) Başkanı Lonathan Greenlatt, Blasio’ya verdiği cevapta, ''Sosyal mesafeye uymayanlara uyarı yapılmalıdır. Ancak tüm bir toplum için genelleme yapmak, özellikle çok sayıda Yahudi günah keçisi oluyorsa bu aşırıya kaçmaktır.'' dedi.

Blasio, tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, "İnsanların hayatlarının gözlerimin önünde tehlikede olduğunu ve buna tahammül etmeyeceğimi söyledim. İnsanları hedefe koyulmuş gibi hissetmelerine yol açtıysam bundan pişmanlık duyarım. Niyetim bu değildi. Aşkla söylenmişti, öfke ve hayal kırıklığı idi." ifadelerini kullandı. Blasio, sosyal mesafe uyarısı yaparken Yahudi toplumuna özel bir çifte standart gibi algılanan yorumları kabul etmediğini de belirtti.